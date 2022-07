Lieferengpässe bei Bauteilen: Audi verlängert vorsorglich Kurzarbeit

Der Autobauer Audi hat die Kurzarbeit vorsorglich bis Ende September verlängert. Die Versorgung mit Bauteilen an den Standorten Neckarsulm und Ingolstadt sei weiter angespannt.

In einer Mitteilung der Audi AG an die Belegschaft heißt es, derzeit sei nicht sicher vorherzusehen, ob Audi Arbeitsausfälle abwenden könne. Wegen der am Montag beginnenden Sommer-Produktionsruhe im August hat der Autobauer die mögliche Kurzarbeit schon jetzt für zwei Monate angemeldet.

Betroffen ist vor allem die Fahrzeugproduktion, beispielsweise wird das Luxusmodell A8 in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) in der laufenden Woche nur in der Frühschicht gefertigt. Auch nach dem Ende der Werksferien am 22. August schließt Audi nicht aus, dass es kurzfristig zu Änderungen in der Produktion kommen kann.