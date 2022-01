Kurioses von der Polizei: Festnahme folgt auf Festnahme

per Mail teilen

Gleich zwei Festnahmen hintereinander hat die Polizei Heilbronn gemeldet. Vergangene Woche ist demnach bei einer Verkehrskontrolle ein Mann aufgefallen, von dem sich herausstellte, dass er per Haftbefehl gesucht wurde. Er konnte die Geldstrafe bezahlen, musste aber, weil er außerdem keinen gültigen Führerschein besaß, mit auf die Dienststelle Weinsberg (Kreis Heilbronn) kommen. Sein Autoschlüssel wurde eingezogen. Auch sein Verwandter, der ihn auf dem Revier abholen sollte, wurde per Haftbefehl gesucht. Dieser Mann konnte die ausstehende Strafe ebenfalls bezahlen, sodass am Ende beide Männer auf freien Fuß gesetzt wurden.