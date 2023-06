Ein Mann aus Neuenstein hatte sein Auto als gestohlen gemeldet. Kurz darauf kam seine Ehefrau betrunken nach Hause - mit dem Fahrzeug. Für die Polizei sind einige Fragen offen.

Die Polizei ermittelt in einem kuriosen Fall einer Diebstahlsmeldung in Neuenstein (Hohenlohekreis) in der Nacht zum Mittwoch. Wie es in einer Mitteilung heißt, hatte ein 67 Jahre alter Mann aus Neuenstein seinen Wagen als vermisst gemeldet. Dann bemerkte er, dass sowohl Schlüssel als auch Ehefrau fehlten. Gerade als die Polizei eintraf, kreuzte die 52-jährige Ehefrau mit dem vermeintlich gestohlenen Auto wieder auf und roch stark nach Alkohol. Ein Test ergab 2,1 Promille - außerdem waren am Fahrzeug frische Unfallspuren.

Waffen im Auto

Die Hintergründe zu einem mutmaßlichen Unfall sind unbekannt. Bei genauerem Hinschauen entdeckten die Beamten im Wageninneren dann außerdem Gewehre, Jagdmesser und Dolche. Dafür hatte die Frau zwar eine Erlaubnis, wegen ihrer Trunkenheit wurden die Waffen aber beschlagnahmt und der Führerschein entzogen.