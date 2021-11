"Energielandwirt" beim CeresAward

Der Kupferzeller Landwirt Thomas Karle (Hohenlohekreis) hat sich für den sogenannten CeresAward in der Kategorie "Energielandwirt" qualifiziert. Schon die Qualifizierung gilt als Auszeichnung, bereits jetzt zählt er zu den 30 besten Landwirtinnen und Landwirten im deutschsprachigen Raum. Beim CeresAward wird jährlich der "Landwirt des Jahres" prämiert. Die mit 10.000 Euro Preisgeld dotierte Auszeichnung gilt als die höchste Auszeichnung in der Landwirtschaft. Sie wird am 9. November vom Fachblatt agrarheute verliehen. Karle befüllt seine Biogasanlage überwiegend mit pflanzlichen Reststoffen. Die Abwärme geht vollständig in ein Nahwärmenetz. Das getrocknete Gärprodukt verarbeitet er zu Naturdünger.