Schutz vor Blackout: Netzbooster-Pläne in Kupferzell werden geprüft

Das Genehmigungsverfahren für den sogenannten Netzbooster in Kupferzell im Hohenlohekreis ist gestartet. Bürger können demnächst Einwände einbringen.

Das Regierungspräsidium in Stuttgart hat das Planfeststellungsverfahren für den sogenannten Netzbooster in Kupferzell (Hohenlohekreis) gestartet. Der Batterie-Großspeicher soll das Stromnetz stabilisieren und bis zu 250 Megawatt Strom über eine Stunde in das Höchstspannungsnetz liefern können. In Kupferzell soll der Booster dafür an das bestehende Umspannwerk angeschlossen werden. Dort verläuft bereits das Höchstspannungsnetz.

Bürger können Einwendungen einbringen

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens werden nun alle öffentlichen und privaten Belange ermittelt und abgewogen, teilte das Regierungspräsidium Stuttgart mit. Gegenstand der Planfeststellung seien die für den sicheren Betrieb notwendigen Anlagenbestandteile, die erforderliche Infrastruktur sowie Maßnahmen an bestehenden Anlagen des Umspannwerks zur Anbindung des Netzboosters an die Höchstspannungsleitungen, heißt es in der Mitteilung des Präsidiums.

Ab dem 22. Mai können die Planunterlagen beim Regierungspräsidium und in der Gemeinde Kupferzell eingesehen werden. Bis 5. Juli können betroffene Bürgerinnen und Bürger Einwendungen einbringen. Zuvor gab es bereits Protest gegen das Großprojekt in Kupferzell.