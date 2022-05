In der der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatten es Unbekannten in Crailsheim und Gaildorf (beide Kreis Schwäbisch Hall) auf Kupfer-Materialien abgesehen. Auf einer Crailsheimer Großbaustelle wurden einige Hundert Meter Kupferkabel im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen, teilte die Polizei mit. Ähnlich hoch wird der Schaden an einem Vereinsheim in Gaildorf geschätzt, wo mehrere Meter Kupferdachrinne abmontiert wurden.