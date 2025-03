Nach Diebstählen von Kupferkabeln in Wertheim fahndet die Polizei nach Verdächtigen. Immer wieder gerät das Buntmetall in den Fokus von Dieben, so auch in Gundelsheim.

Sendung am Mi. , 26.3.2025 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg