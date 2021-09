Kunzmann appelliert: "Mehr Flüchtlinge aus Afghanistan aufnehmen"

Der Landesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Martin Kunzmann, hat am Mittwochabend bei einer Gedenkstunde zum Antikriegstag in Heilbronn, an die Europäische Union als Ganzes appelliert, mehr Flüchtlinge aus Afghanistan aufzunehmen. Dem SWR sagte Kunzmann, dass er kein Verständnis für Österreich oder Ungarn habe, die sich dieser Problematik nicht stellen. Das sei nicht nur ein Thema für Deutschland, sondern für Europa, also für die westliche Welt. Wir müssen dort unserer Verantwortung gerecht werden, so Kunzmann weiter.