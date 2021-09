per Mail teilen

Die Städtischen Museen Heilbronn weihen am Samstag ein neues Kunstprojekt im öffentlichen Raum ein. Im Neckar und an Land hat die in Istanbul geborene Bildhauerin Ayşe Erkmen jeweils zwei lebensgroße orangefarbene Metallbojen platziert, die miteinander verbunden sind und aufeinander reagieren. Erkmen hatte im vergangenen Jahr für ihr Lebenswerk den Heilbronner Ernst Franz Vogelmann-Preis erhalten.