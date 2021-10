Kunstpreis der Stiftung Würth für Künstlerduo

Das in Berlin lebende Künstlerduo Michael Elmgreen und Ingar Dragset erhält am Montag in Künzelsau (Hohenlohekreis) den Robert-Jacobsen-Preis der Stiftung Würth. Damit würdigt die Stiftung nach eigenen Angaben die gesellschaftliche Relevanz ihrer Werke. Zu "Elmgreen & Dragsets" international bekanntesten Werken gehört die Installation "Prada Marfa" - eine eigens nachgebaute, aber immer geschlossene Prada-Boutique mitten in der Wüste von Texas. Der Preis wird am im Carmen Würth Forum in Künzelsau verliehen. Er ist in diesem Jahr mit 50.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre vergeben.