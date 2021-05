per Mail teilen

Das in Berlin lebende Künstlerduo Elmgreen & Dragset erhält in diesem Jahr den Robert-Jacobsen-Preis der Stiftung Würth. Damit würdigte die Stiftung die gesellschaftliche Relevanz ihrer Werke, wie es hieß. Der Preis ist in diesem Jahr mit 50.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre vergeben.