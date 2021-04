per Mail teilen

Der mutmaßliche Dieb der barocken Johannesfigur aus dem Kloster Schöntal (Hohenlohekreis) hat in Offenburg vor Gericht ein Geständnis abgelegt. Bei dem Mann handelt es sich offenbar um einen weltweit bekannten Kunstdieb.

Der Angeklagte soll in der Zeit von April 2016 bis Mai 2018 in sieben Fällen Kunstgegenstände im Gesamtwert von etwa 200.000 Euro aus Kirchen und Museen in Baden-Württemberg gestohlen haben, jeweils während der Öffnungszeiten.

"Ich räume die Taten ein und ich entschuldige mich dafür", sagte er laut Deutscher Presseagentur (dpa) am Freitag vor Gericht. Er sei nicht sehr stolz auf sich. Das Amtsgericht Gengenbach (Ortenaukreis) tagte unter Corona-Bedingungen ausnahmsweise in Offenburg. Mithilfe einer Dolmetscherin wurde die Aussage des französischen Angeklagten übersetzt.

Der gestohlene Kunstschatz, der Heilige Johannes, ist wieder im Kloster Schöntal SWR

Das Diebesgut brachte der Mann nach eigener Aussage in seine Wohnung im Elsass. Den Entschluss zu stehlen, habe er jeweils spontan getroffen, etwa weil er sich in ein Objekt "verliebt" habe. Er habe sie nie verkaufen wollen.

Bekannter Kunsträuber hat Taten gestanden

Schon im Vorfeld des Prozesses hatte der Angeklagte gestanden. Der 49-Jährige war wegen ähnlicher Delikte bereits in der Schweiz und in Frankreich im Gefängnis. Er ist laut Polizei einer der weltweit aktivsten Kunstdiebe, der auch in der Vergangenheit immer wieder aufgefallen ist.

Zum Opfer fiel dem Angeklagten demnach bei seinen Raubzügen auch die barocke Johannesfigur im Kloster Schöntal. Sie war im August vergangenen Jahres an das Kloster zurückgegeben worden - nachdem sie etwa zweieinhalb Jahre verschwunden war.

Französische und deutsche Polizei arbeiteten zusammen

Im Februar 2019 hatten französische und deutsche Polizisten die Wohnung des Angeklagten durchsucht. Insgesamt stellte die Polizei 26 in Deutschland gestohlene Kunstgegenstände sicher - davon 20 aus Baden-Württemberg. Unter dem Diebesgut war auch die Skulptur des Heiligen Johannes aus Schöntal, geschaffen wurde sie vom Bildhauer Leonhard Kern.

Die Figur gehört zu einer Darstellung der Kreuzigung Christi in der barocken Klosterkirche Schöntal und ist mittlerweile wieder an Ort und Stelle. Für die Verantwortlichen im Kloster war es im August vergangenen Jahres so etwas wie eine kleine Feierstunde, als Vertreter des Landeskriminalamtes nach Schöntal kamen, um die Alabaster-Figur zu übergeben.