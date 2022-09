per Mail teilen

Pünktlich zum Schulstart gibt es bei der Tauberbischofsheimer Tafel eine Aktion für günstige Schulartikel. Die Nachfrage ist größer geworden.

Bei der Tafel in Tauberbischofsheim beginnt am kommenden Dienstag die Aktion „Schulmäppchen“. Dann können im Tafelladen Schulartikel zu günstigen Preisen erworben werden.

In diesem Jahr rechnet Leiterin Sylvia Hehn mit der doppelten Kundenanzahl. Denn durch die Geflüchteten aus der Ukraine hätten sie doppelt so viele Kunden wie bisher. Deshalb bräuchten sie bei der Tafel auch doppelt so viel Schulmaterial, da aus der Ukraine auch viele Schulkinder dabei seien, die sie gerne unterstützen.