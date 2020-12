Der Hohenloher Kultursommer will das Programmheft für die nächste Saison noch in diesem Monat veröffentlichen. Doch so manches steht unter Vorbehalt. Die Hoffnung der Festivalmacher ist groß, dass der Hohenloher Kultursommer im nächsten Jahr wieder planmäßig läuft. Anstatt in diesem Sommer rund 13.000 Besucher aus nah und fern musikalisch zu unterhalten, gab es nur "umplanen, absagen und verschieben". Deswegen wird das Programm 2021 auch etwas umfangreicher: Insgesamt stehen 75 Veranstaltungen auf dem Plan, darunter auch die verlegten Termine aus diesem Jahr. Und weil wegen Corona nichts sicher sei, gebe es Tickets "ad libitum", also "nach Belieben", das heißt, Kunden können ihre Karten bis eine Woche vor dem Konzert kostenfrei stornieren, umbuchen, in einen Gutschein umwandeln oder den Betrag spenden.