Alte Handwerkskunst und Kulinarik: Die Kulturnester in Mulfingen

Drechseln wie früher, Bier brauen oder Blootz backen: Bei den Kulturnestern in und um Mulfingen zeigen Künstler und Handwerker alte Traditionen.

Im Hohenloher Jagsttal findet am Samstag und Sonntag das Erlebniswochenende "Kulturnester" in Mulfingen (Hohenlohekreis) statt. Dazu haben sich zum inzwischen achten Mal ortsansässige Künstler, Kulturschaffende und Handwerker zusammengetan. An insgesamt 54 Stationen gibt es in Mulfingen und seinen neun Teilorten Mitmachangebote, Ausstellungen und Kulinarisches, so Katja Hildebrand von den "Kulturnestern".

Bier brauen, drechseln oder Sauerkraut machen

Mit den Nestern sind dabei die kleinen Ortschaften gemeint. Wer alle Stationen abklappern will, für den gibt es eine passende Route mit dem Fahrrad. Die Stationen halten sich ungefähr die Waage, was kulinarisches Angebot, Ausstellungen von hiesigen Künstlern und alte Handwerkskunst angeht. Besucherinnen und Besucher können zum Beispiel lernen, wie Bier gebraut wird, wie früher gedrechselt wurde oder, wie Katja Hildebrand sagt, wie die Oma früher Sauerkraut gemacht hat.

Bei den Kulturnestern 2022 sehen Interessierte dabei zu, wie Lehm für den Wandverputz hergestellt und auf traditionelle Fachwerkwände aufgetragen wird. Stadt Mulfingen

Kulturnester zeigen, was früher Alltag war

2007 fanden die Kulturnester zum ersten Mal statt. Ziel war, den Jungen und auch jedem Interessierten zu zeigen, was vor vielen Jahren noch gang und gäbe war, sagt Robert Böhnel (parteilos), Bürgermeister von Mulfingen. Weidenflechten sei so ein Beispiel für etwas, das früher eben noch Alltag war, heute aber niemand mehr machen würde.

Wie viele Besucher die letzten Male unterwegs waren, sei schwer zu zählen, da sich die Kulturnester auf viele Ortsteile verteilen und nicht jede Besucherin oder jeder Besucher alle Stationen aufsuchen. Robert Böhler schätzt die Zahl auch zwischen 3.000 und 7.000.

Manche Künste sterben aus, andere kommen nach

Bei nicht allen Stationen sollten die Besucherinnen und Besucher allerdings darauf wetten, sie einfach bei den nächsten Kulturnestern anschauen zu können: Dieses Jahr müsse zum Beispiel bereits das Seile drehen ausfallen. Nachwuchs, der das Handwerk lerne, gibt es in diesem Fall keinen. Es könnte also durchaus sein, dass die gezeigten Gewerke in Zukunft weniger werden.

Dafür gebe es diesmal aber auch was Neues: Ein Highlight in diesem Jahr sei der Trüffelanbau im Jagsttal. Das Projekt habe viel Vorbereitungszeit gebraucht, umso mehr freue er sich, dass es geklappt habe, sagt Böhnel.