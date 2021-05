Das Kulturangebot in der Region Heilbronn-Franken kommt dank sinkender Inzidenzen wieder in Fahrt. Den Auftakt machte an Pfingsten unter anderem eine Ausstellungseröffnung im Residenzschloss in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). Weitere Museen ziehen jetzt nach. Bereits am Freitag öffnen die Museen Würth in Künzelsau (Hohenlohekreis), einschließlich der Hirschwirtscheuer und dem Carmen Würth Forum. Gezeigt werden unter anderem Werke des Bildhauers Lun Tuchnowski. In Schwäbisch Hall sind ab Samstag wieder Besuche in der Johanniterkirche und der Kunsthalle Würth möglich. Zu sehen gibt es dort zum Beispiel Kostbarkeiten aus der Kaiserlichen Schatzkammer Wien. In Bad Mergentheim sollen am Samstag Straßenkünstler die Innenstadt beleben. So richtig startet das kulturelle Leben dann aber im Juni, zum Beispiel mit Stadtführungen in Heilbronn. In der Weikersheimer Tauberphilharmonie gibt es nach sieben Monaten wieder erste Konzerte, die Freilichtspiele in Schwäbisch Hall feiern Premiere und in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) wird es Mitte Juni einen Open-Air-Töpfermarkt geben. Für alle Veranstaltungen gilt: Kommen kann, wer geimpft, genesen oder getestet ist.