Kulturausschuss: Besucherrückgang im Theater Heilbronn

per Mail teilen

Im Kulturausschuss der Stadt Heilbronn wird am Donnerstag der Jahresbericht des Theaters vorgestellt. Demnach verzeichnet das Theater Besucherrückgänge, steigende Gagen und Kosten.

Nach der Aufhebung aller pandemiebedingten Einschränkungen konnte das Heilbronner Theater ab Mitte März 2022 wieder alle Plätze für den Kartenverkauf anbieten, heißt es im Geschäftsbericht. Doch seit der Aufnahme des Spielbetriebs seien die Besucherzahlen um rund 30 Prozent zurückgegangen - im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019. Hinzu kommen steigende Gagen und Energiekosten.

Alle Theater in Deutschland betroffen

Auch die Zahl der Abonnenten sei erheblich gesunken, nämlich unterm Strich um 1.500, heißt es im Geschäftsverlauf des Heilbronner Theaters, über den am Donnerstagnachmittag der zuständige Kulturausschuss beraten will. Der Bericht umfasst die ersten drei Quartale des Jahres 2022.

Neuer Tarifabschluss belastet Theater

Eine zusätzliche Belastung sei der neue Tarifabschluss. Der sieht vor, dass die Mindestgage bis September nächsten Jahres in mehreren Stufen von 2.000 auf 2.900 Euro steigt. Nach Angaben der Heilbronner Stadtverwaltung steht das Heilbronner Theater mit diesem Problem nicht alleine da. Das Phänomen sei an allen Theatern in Deutschland zu beobachten. Natürlich belasten auch die steigenden Energie- und Heizkosten die Theater.

Zuschüsse der Stadt müssen erhöht werden

Mit der Stadt sei ein Budgetzeitraum von fünf Jahren, von 2019 bis 2023, vereinbart, der insgesamt ein Budget von 7,25 Millionen Euro beinhaltet. Für die darauffolgenden fünf Jahre rechnet das Theater damit, dass die Rücklagen aufgebraucht sein werden und rund 830.000 Euro mehr benötigt würden. Daher müsse der Zuschuss der Stadt in einer neuen Vereinbarung erhöht werden.

Es wird allerdings davon ausgegangen, dass die jetzigen Rücklagen von rund einer Million Euro noch bis zum Ende des jetzigen Budgetzeitraums - also bis 2023 - ausreichen werden, um fehlende Einnahmen und steigende Kosten zu kompensieren.