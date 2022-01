Bezirksrat der AOK: Neue Vorsitzende

Marianne Kugler-Wendt übernimmt in diesem Jahr den abwechselnden Vorsitz des Bezirksrats der AOK Heilbronn-Franken. Die Vertreterin der Versicherten löst den Arbeitgeber-Vertreter Rolf Blaettner ab. Er übernimmt das Amt des Stellvertreters. Die Herausforderungen für die Krankenkassen hätten in der andauernden Corona-Pandemie stetig zugenommen, so Kugler-Wendt, die auch im Verwaltungsrat der AOK Baden-Württemberg sitzt. Jeweils 15 gewählte Repräsentanten der Versicherten und der Arbeitgeberseite vertreten im Bezirksrat die Interessen der Beitragszahler, heißt es in einer Mitteilung der AOK. Derzeit hat die AOK Heilbronn-Franken knapp 440.000 Versicherte. Kugler-Wendt ist SPD-Gemeinderätin in Heilbronn und war bis 2019 Geschäftsführerin der Gewerkschaft ver.di im Bezirk Heilbronn-Neckar-Franken.