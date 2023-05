Die Künzelsauer Autoren-Kitas haben den deutschen Kita-Preis nicht gewonnen. Dennoch haben alle Finalisten jeweils 1.000 Euro für ihre Teilnahme und ihr großes Engagement bekommen.

Am Dienstagabend ist in Berlin die Entscheidung gefallen, dass das Bündnis der Künzelsauer Autoren-Kitas (Hohenlohekreis) nicht die Gewinner des deutschen Kita-Preis ist. Insgesamt gab es 25 Nominierte in der Kategorie „Lokales Bündnis für frühe Bildung“. Gewonnen hat in der Kategorie eine Kita aus Niedersachsen.

Konzept der Autoren-Kitas eines der besten Deutschlands

Das Konzept der sogenannten Autoren-Kitas kam bei der Jury bisher gut an. Die Künzelsauer Kitas und die Stadtbibliothek erstellen gemeinsam mit den Kindern und Eltern lehrreiche Kinderbücher. Aktuell produzieren die Kitas Bücher zum Thema Nachhaltigkeit und Umweltwahrnehmung.

1000 Euro für alle Finalisten

Auf der Preisverleihung ging niemand leer aus. Auch die Kitas und lokalen Bündnisse, die keinen ersten oder zweiten Platz belegten, erhielten jeweils 1.000 Euro als Anerkennung für ihre herausragende Arbeit.

Deutscher-Kita Preis zum sechsten Mal verliehen

Das Bundesfamilienministerium und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung verleihen den Deutschen Kita-Preis zum sechsten Mal. Die Auszeichnung setze Impulse für Qualität in der frühkindlichen Bildung und würdige das Engagement der Menschen, die tagtäglich in Kitas zeigen, wie gute Qualität vor Ort gelingt, heißt es.