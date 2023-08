Wohnhaus nach Brand in Künzelsau unbewohnbar

per Mail teilen

Am späten Freitagabend ist in Künzelsau ein Wohnhaus ausgebrannt. Ein Nachbargebäude konnte von der Feuerwehr weitgehend gerettet werden.

In Künzelsau-Nagelsberg (Hohenlohekreis) ist in der Nacht auf Samstag eine Doppelhaushälfte abgebrannt. Verletzt wurde niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 400.000 Euro. Was zu dem Feuer geführt hat, ist laut Polizei noch unklar.

Nachbarin wählt Notruf

Eine Nachbarin meldete gegen 22:45 Uhr dem Notruf Rauch im Dachstuhl des Hauses in der Mittleren Gasse. Kurze Zeit später brachen die Flammen durch. Dank des Einsatzes der Feuerwehren konnte offenbar ein größeres Übergreifen der Flammen auf das Nachbargebäude verhindert werden, es wurde nur leicht beschädigt, teilt die Polizei mit. Das ausgebrannte Wohnhaus ist jedoch stark beschädigt und unbewohnbar. Die Feuerwehren Künzelsau und Künzelsau-Gaisbach waren mit 65 Einsatzkräften vor Ort.