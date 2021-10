Nach dem Feuer in einer Waldhütte in bei Künzelsau (Hohenlohekreis) zieht die Polizei auch Brandstiftung als mögliche Ursache in Betracht. Die etwa 15 Jahre alte Hütte im Wald zwischen Amrichshausen und Ohrenbach war am Donnerstag komplett niedergebrannt. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt.