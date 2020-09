"Die Leute wollen heute ein flexibles Sportangebot. Und das kann ich nur über Gymnastik, über Geräte, die man dann in der Halle drin hat, um seinen Körper zu trainieren. Also in Richtung 'Fitnessstudio' geht das Ganze. Wenn ich Zeit und Lust habe, gehe ich hin."

Erwin Bergmann, Präsident TSV Künzelsau