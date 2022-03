Sechs Leichtverletzte bei Küchenbrand

Bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Heilbronner Wilhelmstraße sind sechs Menschen leicht verletzt worden, teilt die Polizei mit. Ein Bewohner hat am Sonntagmittag offenbar sein kochendes Essen in einer Pfanne auf dem Herd vergessen. Der Pfanneninhalt hat sich entzündet und Teile der Kücheneinrichtung in Brand gesetzt. Neun Bewohner des Hauses konnten in Sicherheit gebracht werden, sieben sind jedoch zur Beobachtung in Krankenhäuser gebracht worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20.000 Euro.