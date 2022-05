In einem Einfamilienhaus in Obersulm-Willsbach (Kreis Heilbronn) ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Nach Polizeiangaben war eine Maschine für Zuckerwatte in Brand geraten. Die Küche sei ausgebrannt, die drei Bewohner wurden vorsorglich zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.