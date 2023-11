1.000 Krokuszwiebeln für Schlösschen-Garten in Wertheim

Freiwillige mit Schäufelchen haben am Samstag 1.000 Krokuszwiebeln in Wertheim eingepflanzt. Wenn alles klappt, wird es dort im Frühjahr blau.

In Wertheim (Main-Tauber-Kreis) haben Freiwillige am Vormittag rund 1.000 Krokus-Zwiebeln im Park am Schlösschen im Hofgarten gepflanzt. Mitorganisatorin Dekanin Wibke Klomp vom Förderkreis Schlösschen hatte auf tatkräftige Unterstützung gehofft - es kamen über 20 Helferinnen und Helfer, von Kindern über Jugendlichen hin zu Seniorinnen und Senioren. So dauerte die Aktion nur rund eine halbe Stunde, bis die Zwiebeln in der Erde waren.

Husumer Schlosspark als Vorbild

Gepflanzt wurden 1.000 spezielle Bio-Krokusse, wie sie auch in Schleswig-Holstein im Husumer Schlosspark gepflanzt wurden. Der Park war auch das Vorbild für das Projekt. Dort entwickelte sich das Blütenmeer zum Besuchermagnet. Mit der Pflanzaktion soll der Park in Wertheim nun auch wieder mehr Besucherinnen und Besucher anlocken.

Das Wetter hat mitgespielt und dank den fleißigen Helferinnen und Helfern hat die Aktion nur rund eine halbe Stunde gedauert. Wibke Klomp

Wir finden, dass dieser Park es verdient hat, im nächsten Frühjahr blau zu blühen und zu glänzen.

Jetzt seien sie gespannt, wie es im Frühjahr aussehe, so die Organisatorin.