Kroatische Fussball-Fans feiern mit Dauer-Hupkonzert auf Heilbronner Allee

Kurz nach Ende der WM-Partie haben Kroatische Fans am Freitagabend die Heilbronner Allee zunehmend in eine WM-Auto-Fanmeile verwandelt. Kroatien hat gegen Brasilien mit 4:2 gewonnen. Schnell waren dutzende Autos mit kroatischen Fahnen unterwegs. Auch mehrere Fan-Gruppen sind von der Heilbronner Fußgängerzone gekommen und haben am Straßenrand mitgefeiert. Über eine Stunde Dauer-Hupen Das gegen 19 Uhr gestartete dauerhafte Hupen hat am Abend kein Ende genommen. Bis nach 20 Uhr haben die Fans das gehupe aufrecht erhalten und damit auch für Frust bei einigen Passanten gesorgt, die teilweise lautstark um Ruhe gebeten haben. Davon ließen sich die feiernden Fans jedoch nicht beeindrucken und drehten weiter ihre Runden auf die Allee. Polizei beobachtet Auto-Korso Auch die Polizei ist kurz nach 19 Uhr mit mehrere Streifenwagen an der Heilbronner Allee vor Ort gewesen. Polizeibeamte haben aus ihren Fahrzeugen, teilweise mit eingeschaltetem Blaulicht die Szenerie beobachtet. Auf SWR-Nachfrage teilte die Polizei mit, es habe keine besonderen Vorkomnisse gegeben.