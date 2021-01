per Mail teilen

Nach dem Erdbeben Ende Dezember in Kroatien ist jetzt ein weiterer Hilfstransport aus dem Hohenlohekreis im Krisengebiet angekommen. Der Konvoi mit mehreren Tonnen Hilfsgütern war am Dienstag gestartet. Geladen waren unter anderem Lebensmittel für Krankenhäuser, so Mitorganisator Markus Dietz von der Organisation "Luftfahrt ohne Grenzen". Auch ein Notstromaggregat wurde geliefert. Es war bereits der zweite Transport aus dem Hohenlohekreis nach Kroatien. Das Beben südöstlich der kroatischen Hauptstadt Zagreb hatte schwere Schäden verursacht - viele Häuser stürzten ein.