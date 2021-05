Das diakonische Sozialunternehmen Erlacher Höhe, mit Einrichtungen unter anderem in Schwäbisch Hall und Künzelsau, sieht in den Corona-Hilfen für Grundsicherungsbeziehende einen ersten wichtigen Schritt. Es dürfe aber nicht bei der Einmalzahlung in Höhe von 150 Euro bleiben.

Wolfgang Sartorius, geschäftsführender Vorstand des Sozialunternehmens Erlacher Höhe, lobte zwar, dass der Koalitionsausschuss einkommensärmeren Menschen mit Hartz IV-Bezug unter die Arme greift, die Einmalleistung von 150 Euro reiche jedoch nicht. Damit dürfe es nicht beendet sein, sagte er. "Es muss weitergehen, je nachdem wie die Pandemie weitergeht." Wolfgang Sartorius, geschäftsführender Vorstand der Erlacher Höhe Grundsätzliche Kritik Außerdem plädierte er dafür, die Hartz IV-Regelsätze weiter anzupassen. "Unsere grundsätzliche Kritik ist, dass die Sätze nicht ausreichend sind und dass die Menschen nicht davon angemessen leben können." Hier müsse grundsätzlich nachgebessert werden, so Sartorius weiter. Die Erlacher Höhe Das diakonische Sozialunternehmen Erlacher Höhe hat Einrichtungen in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis), Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) und Schwäbisch Hall sowie in Künzelsau (Hohenlohekreis). Es unterstützt wohnungslose, arbeitsuchende, suchtkranke oder auch pflegebedürftige Menschen, außerdem ist es in der Flüchtlingshilfe engagiert.