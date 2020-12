Der Heilbronner Gesamtelternbeirat hat die neuen Vorgaben zum Schulunterricht kurz vor Weihnachten scharf kritisiert. Nach dem Willen der Landesregierung soll am 21. und 22. Dezember für die Klassen 1 bis 7 regulärer Unterricht stattfinden, aber keine Präsenzpflicht. Ab Klasse 8 soll es nur Fernunterricht geben. Dazu der Vorsitzende des Heilbronner Gesamtelternbeirats Christoph Eberlein: "Ich finde die Gesamtkommunikationsstrategie unsäglich. Wir haben vor einer Woche gehört, vom Ministerpräsidenten, dass die Weihnachtsferien nach vorne verlängert werden sollen. Das hat nicht bei allen Eltern für Freude gesorgt, denn es ist gerade für jüngere Schüler ein Problem bei der Betreuung und auch für Schüler in den SBSZ. Jetzt eine Woche später sagt man, ach ne, wir machen es doch anders und wir machen Präsenzunterricht in den Klassen eins bis sieben, aber die förmliche Präsenzpflicht ist ausgesetzt. Da weiß ich nicht, was ich dazu noch sagen soll."