Die Kriminalpolizei hat in der Heilbronner Innenstadt erneut einen mutmaßlichen Drogenhändlerring zerschlagen - das zweite Mal nach dem Jahr 2018. Zwischen beiden Fällen gibt es laut Polizei Verbindungen. Sechs Männer zwischen 20 und 32 Jahren wurden aktuell festgenommen, zwei davon saßen bereits 2018 in Haft. Seitdem wird die Szene genau beobachtet, heißt es bei der Polizei. Im Frühjahr gab es erste Hinweise, dass sich erneut eine Szene in der Heilbronner Innenstadt gebildet hatte. Bei Durchsuchungen im Kreis Heilbronn wurden 710 Gramm Marihuana, 43 Gramm Kokain und ein mittlerer vierstelligen Bargeldbetrag sichergestellt. Die Verdächtigen sitzen in Haft.