Kripo Heilbronn zerschlägt bundesweit agierende Bande

Eine Ermittlungsgruppe der Kripo Heilbronn hat in einem Jahr 19 Personen einer Bande festgenommen. Es geht um Einbrüche, Diebstähle und Betrugsdelikte.

Der Kriminalpolizei Heilbronn ist ein Schlag gegen eine Bande gelungen, die bundesweit agiert haben soll. Federführend war die Ermittlungsgruppe "Klinge", die im Oktober vergangenen Jahres gegründet wurde. Jetzt wurde eine Bilanz gezogen: Seit der Gründung der speziellen Ermittlungsgruppe "Klinge" vor fast einem Jahr wurden 19 Personen festgenommen, denen insgesamt 70 Straftaten zur Last gelegt werden.

Beute sollte ins Ausland geschafft werden

Dabei handelt es sich um Einbrüche in Wohnungen und Firmen, Zigarettenautomatenaufbrüche sowie Ladendiebstähle, Taschendiebstahl, räuberischer Diebstahl und Betrugsdelikte. Zudem gelang es den Ermittlern, mehrere Hehler zu identifizieren und die Transportstrecken aufzudecken. Dabei konnten auch zwei präparierte Fahrzeuge sichergestellt werden. In den Fahrzeugen sollte das Diebesgut, das erst in Wohnungen gesammelt wurde, schließlich nach Georgien gebracht werden. Die Beute aus den Automatenaufbrüchen wurde laut Polizei in Heilbronn verkauft.

Bundesweit Straftaten verübt

Einige der Festgenommenen hatten ihren Wohnsitz im Kreis Heilbronn, die Bande agierte aber bundesweit. Drei der Festgenommen wurden zwischenzeitlich rechtskräftig verurteilt, zu Freiheitsstrafen zwischen drei und vier Jahren. Weitere Strafverfahren stehen noch aus.