Nachdem in der vergangenen Woche mehrere Geschäfte in Heilbronn überfallen worden sind, sucht die Kripo weiter nach Zeugen. Es geht um schweren Raub und räuberische Erpressung.

Insgesamt vier Mal soll der Mann in Heilbronn - mit einem Messer bewaffnet - Läden, eine Tankstelle und eine Praxis überfallen haben. Die Heilbronner Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubes und räuberischer Erpressung. Weiterhin gibt es keinen Hinweis darauf, wer der Täter sein könnte. Die Polizei geht aber davon aus, dass es sich bei um ein und denselben Mann handelt. Die Kripo sucht deshalb dringend nach Zeugen.

Unter folgendem Link finden Sie die Fahndung der Kripo.

Erster Tatort: Backshop-Filiale in der Innenstadt

Der erste Fall ereignete sich laut Polizei in einer Backshop-Filiale in der Heilbronner Innenstadt. Der Mann bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte Geld. Als sie die Kasse nicht öffnete, nahm er ein Getränk mit und flüchtete. Etwa eine Stunde später geschah das Gleiche an einer Tankstelle, auch hier ging der Täter leer aus.

Am Morgen darauf überfiel ein Mann ein Modegeschäft im Stadtteil Horkheim, bedrohte die Mitarbeiterin mit einem Brotmesser, griff in die Kasse und erbeutete einen zweistelligen Geldbetrag. Wenig später war das Ziel eine Tierarztpraxis. Hier erbeutete der Räuber lediglich 20 Euro.