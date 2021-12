Kriminalität im Gesundheitswesen steigt

Die Kriminalität im Gesundheitswesen ist in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Daher fordert der Bezirksrat der AOK Heilbronn-Franken eine eigene Schwerpunktstaatsanwaltschaft, die sich mit dem Thema befasst. Allein bei der AOK Baden-Württemberg summierten sich 2018/2019 die Schäden auf über 43 Millionen Euro, vor allem durch Untreue, Bestechung, Urkundenfälschung und Betrug - Geld, das für die Versorgung fehlte, so der Bezirksrat in einer Mitteilung. In Zusammenarbeit mit der Polizei und anderen Krankenkassen sei die Aufklärung der Betrugsfälle allerdings immer erfolgreicher, heißt es weiter in einer Mitteilung.