Heilbronn-Franken: Jeder fünfte Anruf bei Telefonseelsorge wegen Ukraine-Krieg

Das Kriegsgeschehen in der Ukraine geht vielen Menschen der Region nahe. Die Telefonseelsorge Heilbronn-Franken und eine Psychologin geben Tipps für die mentale Gesundheit.

Jahrzehntelang war es unvorstellbar, jetzt ist es Realität: In Europa herrscht Krieg. Die Bilder von Bombenangriffen, Familien auf der Flucht, Leid und Zerstörung gehen auch den Menschen in Heilbronn-Franken an die Substanz, sagt der Leiter der Telefon-Seelsorge Heilbronn-Franken, Pfarrer Jürgen Weber.

"Jedes fünfte Gespräch, das wir derzeit bei der Telefonseelsorge führen, thematisiert den Krieg in der Ukraine."

Diese Zahl gelte für die Anrufe bei der Telefonseelsorge in der Region Heilbronn-Franken ebenso wie für ganz Deutschland.

Die Telefonseelsorge versucht in jeder Lebenslage durch beratende Gespräche zu helfen. Aktuell bezieht sich jeder fünfte Anruf auf den Ukraine-Krieg. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uli Deck

Die Nähe des Kriegs macht Angst

Den Anrufenden mache der Ukraine-Krieg besonders Angst, "weil er einfach näher ist als der Krieg in Syrien oder Afghanistan beispielsweise", erklärt Weber. Die Kriegs-Angst versetze viele in eine gewisse Ohnmacht. Dagegen versuchen Weber und seine Kolleginnen und Kollegen von der Telefonseelsorge in den Gesprächen zu helfen.

Wie erreiche ich die Telefonseelsorge? Die Beraterinnen und Berater der Telefonseelsorge sind bundesweit rund um die Uhr unter den kostenfreien Telefonnummern (0800) 111 0 111 und (0800) 111 0 222 und 116 123 erreichbar. Die Telefonseelsorge ist für alle kostenfrei und vertraulich da. Auch im Chat oder E-Mail unter: online.telefonseelsorge.de

Spagat zwischen Schrecken und schönen Dingen des Lebens

Weber rät, nicht stundenlang in den Nachrichten "abzutauchen", sondern diese gezielt und dosiert zu konsumieren.

"Unseren Alltag, auch unsere Lebensfreude dürfen wir trotz aller Schrecken dieses Kriegs nicht verlieren. Es ist niemandem geholfen, wenn wir vor Angst erstarren. Wir müssen handlungsfähig bleiben."

Es gelte gerade, so Weber, einen Spagat auszuhalten - zwischen der Realität mit ihren Bedrohungen und den schönen Dingen des Lebens. Ihm selbst gebe Bewegung und das Zusammensein mit Freunden und der Familie Kraft. Auch Demonstrationen gegen den Krieg, bei denen Menschen zusammenkommen, können gegen die Kriegs-Angst helfen. Auch Spenden zu sammeln oder anderweitig Unterstützung anzubieten, helfe nicht nur den Geflüchteten, sondern auch der eigenen psychischen Gesundheit.

Psychologin aus Neckarsulm: "Diffuse Ängste lähmen"

Gerade "diffuse Ängste", wie jetzt durch die aktuelle Kriegs-Situation, erklärt Diplom-Psychologin Karen Ibach aus Neckarsulm (Kreis Heilbronn), können lähmen: "Wir wissen ja nicht genau, wann was auf uns zukommt." Das verunsichere natürlich. Man solle daher trotz allem versuchen, mit Zuversicht in jeden Tag zu gehen.

Symptome wie Angst oder Depression können sich auch mit Verzögerung einstellen, so die Psychologin. Obwohl Ibach inzwischen an der Ostsee wohnt, betreue sie nach wie vor einige Menschen aus dem Großraum Heilbronn, da die Plätze für psychologische Unterstützung rar sind.

Aktiv werden hilft - im Rahmen der eigenen Möglichkeiten

Auch Ibach empfiehlt daher in der aktuellen Situation, im Rahmen der eigenen Möglichkeiten aktiv zu werden - mit Spendenaktionen, Hilfstransporten oder Demonstrationen. "Das ist ein sehr gutes Mittel, um sich nicht von der Angst oder den schrecklichen Gefühlen des Ausgeliefertseins übermannen zu lassen", so Ibach.

Doch nicht jeder fühle sich gleich in der Lage so aktiv zu sein. Man könne es auch langsamer angehen - jeder müsse selbst herausfinden, was zu einem passe und einem guttue. Da die mentalen Beschwerden unmittelbar mit dem Körper in Zusammenhang stünden, empfiehlt Ibach, sich in Form von langen Spaziergängen an der frischen Luft körperlich zu betätigen. "Also, dass man versucht, Anspannung in Bewegung umzusetzen", erklärt die Psychologin.