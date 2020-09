per Mail teilen

Nach dem Tod eines einjährigen Mädchens infolge eines Unfalls mit einem Fahrzeug aus dem Tross von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) auf der A81 bei Widdern (Kreis Heilbronn) hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn die Ermittlungen angepasst. Jetzt geht es um fahrlässige Tötung.

Zunächst ging es um fahrlässige Körperverletzung. Die Ermittlungen richten sich gegen den 33 Jahre alten Vater des Mädchens, der den Unfall mutmaßlich verursacht hat.

Tödlicher Unfall mit Begleitfahrzeug von Ministerpräsident Kretschmann

Bei dem Unfall vor einer Woche wurde ein einjähriges Mädchen lebensgefährlich verletzt und starb am Sonntag. Das Auto einer Familie war abends auf der A81 bei strömendem Regen ins Schleudern geraten und in ein Begleitfahrzeug von Ministerpräsident Kretschmann geprallt. Der Fahrer war der Vater des Mädchens. Zuvor war Kretschmanns Dienstwagen gegen die Mittelleitplanke geprallt und am Fahrbahnrand zum Stehen gekommen.

Erneuter Unfall am Wochenende

Am Wochenende kam es erneut zu einem Unfall. Wieder passierte das Unglück auf regennassser Fahrbahn auf der A81 in Richtung Stuttgart, wieder kam ein Auto von der Straße ab. Ein Mensch wurde leicht verletzt. Wie die Heilbronner Polizei am Montag bestätigte, passierte der Unfall knapp einen Kilometer entfernt von der Stelle, wo sich das Unglück mit der Fahrzeugkolonne von Ministerpräsident Kretschmann zugetragen hatte.

Am Wochenende passierte ein Unfall auf der regennassen Fahrbahn der A81 bei Widdern (Kreis Heilbronn) Daniel Walter / Einsatz-Report24

Geschwindigkeitsbegrenzung auf A81 bei Nässe - Höhe unklar

Laut Baden-Württembergischem Verkehrsministerium plant Minister Winfried Hermann (Grüne) auf der A81 im Bereich Widdern (Kreis Heilbronn) ein Tempolimit.

"Nach den Unfällen des Ministerpräsidenten und eines nachfolgenden Fahrzeugs auf der A81 nördlich von Heilbronn sowie den weiteren Unfällen im selben Bereich [...] wird das Verkehrsministerium auf diesem Streckenabschnitt eine Tempobeschränkung bei Nässe anordnen. Zusätzlich nehmen wir diese Unfälle zum Anlass, den gesamten Abschnitt der A81 unter Verkehrssicherheitsaspekten erneut unter die Lupe zu nehmen." Winfried Hermann, Verkehrsminister Baden-Württemberg

Wie hoch das Tempolimit ausfallen wird, sei noch unklar. Allein in der vergangenen Woche gab es drei Unfälle, die auf Aquaplaning zurückzuführen sind, teilt die Polizei mit.