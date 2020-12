Mit Stationen im Kreis Heilbronn hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Montag seine Sommertour begonnen. Unter anderem besichtigte er das neue Gesundheitszentrum in Möckmühl.

Die diesjährige Sommertour des Grünen-Politikers stand ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. Ministerpräsident Winfried Kretschmann traf sich vor Ort mit Menschen, die zeigten, was notwendig ist, um stark aus der Krise herauszukommen und für kommende Krisen gut gerüstet zu sein.

Ehemaliges Krankenhaus in Möckmühl

Einen Stopp legte Kretschmann im neuen medizinischen Gesundheitszentrum in Möckmühl ein. Es ist im Januar in kleiner Besetzung im ehemaligen Klinikbau an den Start gegangen, nachdem das SLK-Klinikum vor Ort dicht gemacht wurde. Für die Schließung hagelte es vor allem aus der Bevölkerung Kritik. Ende des Jahres soll das Gesundheitszentrum nun richtig in Betrieb gehen.

Das neue medizinische Versorgungszentrum in Möckmühl SWR

Der Ministerpräsident besuchte am Montag die Ärzte vor Ort und besichtigte die teils noch leeren Räume. Sie stehen für ein Modellprojekt: stationäre Behandlung in großen Kliniken, ambulante Versorgung vor Ort auf dem Land: "Eine richtige zukunftsweisende Entscheidung" für die Versorgung im ländlichen Raum, sagte Kretschmann. Die Patienten würden sich heute im Internet informieren, wo sie sich operieren lassen. Auch würde die medizinische Entwicklung mehr und mehr in Richtung ambulanter Eingriffe gehen.

"Das ist [...] eine sehr vorausschauende Entscheidung, bei der auch auch gewährleistet ist, dass wir im ländlichen Raum die Ärzteversorgung haben, die sich jeder oft wünscht und braucht." Winfried Kretschmann, Ministerpräsident Baden-Württemberg

Ministerpräsident auf ehemaligem BUGA-Gelände unterwegs

Zum Auftakt am Vormittag war Kretschmann am Hölderlinhaus in Lauffen am Neckar. Die Macher wollten dort diese Saison ein großes Programm mit Lesungen, Ausstellungen und Musical auf die Beine stellen - und dann machte das Coronavirus ihnen einen Strich durch die Rechnung. "Höchst unerfreulich", so Kretschmann. Trotzdem seien die Ehrenamtlichen bei der Sache geblieben, sagte der Ministerpräsident und zollte "großen Respekt".

Kretschmann: Gute Projekte wichtig für bezahlbaren Wohnraum

Ministerpräsident Kretschmann besuchte auch das Gelände der ehemaligen Bundesgartenschau (BUGA) in Heilbronn. Dort gab es eine Unterhaltung mit den Verantwortlichen des Bauprojekts "Apollo 19". Das Besondere bei dem Projekt: Statt einen Bauträger zu engagieren, schlossen sich Bauwillige zusammen und gründeten eine Baugruppe. Zum großen Teil leben sie selbst in dem Haus.

"Wir brauchen solche Ideen, da das Bauen sehr teuer geworden ist. Solche genossenschaftlichen Formen sind ein guter Weg, um trotzdem bauen zu können und bezahlbaren Wohnraum zu bekommen." Winfried Kretschmann, Ministerpräsident Baden-Württemberg

Am Dienstag setzt der Ministerpräsident seine Sommertour fort. Auf dem Weg zurück nach Stuttgart am Montagabend wurde er noch in einen Verkehrsunfall verwickelt.