Ministerpräsident Winfried Kretschmann besucht heute Nachmittag das Start-up-Unternehmen HyImpulse in Neuenstadt (Kreis Heilbronn). Das Luft- und Raumfahrtunternehmen will langfristig bis zu 50 Satelliten pro Jahr mit Raketen in den Weltraum schießen. HyImpulse hatte gemeinsam mit den Firmen Isar Aerospace in Ottobrunn und Rocket Factory in Augsburg im Februar einen Wettbewerb der Europäischen Weltraumorganisation ESA mit einem Volumen von elf Millionen Euro gewonnen. Die Firmen entwickeln gemeinsam ein Trägersystem für Kleinsatelliten. Der erste Start ist für Ende 2022 geplant. Es wäre die erste deutsche Rakete im All seit Jahrzehnten.