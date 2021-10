Kreistag stimmt Haushaltsentwurf und Müllgebühren zu

Der Heilbronner Kreistag hat in seiner Sitzung in Neckarwestheim am Montag über den Haushaltsentwurf für 2022 und eine mögliche Erhöhung der Abfallgebühren entschieden. Der Kreistag stimmte dem Haushaltsentwurf zu. Demnach bleibe zwar ein Minus von rund 4 Millionen Euro, trotz Mehreinnahmen aus dem Vorjahr. Der Kreisumlagehebesatz soll dennoch nicht erhöht werden. Begründet wurde dies durch die Ausnahmesituation der Corona-Pandemie und die gesamtwirtschaftlichen Verhältnisse in den Landkreiskommunen. Außerdem wurde beschlossen, die Abfallgebühren für das Jahr 2022 nicht zu erhöhen. Die Erhöhungen dieses Jahr hätten die Kosten entsprechend decken können, heißt es im Beschluss.