Kreistag Heilbronn erteilt Eltern von Kindern mit Behinderung Absage

Im Streit zwischen dem Landratsamt Heilbronn und Eltern der Selbsthilfegruppe "Teilhabe jetzt!" verschärft sich der Ton. Es geht unter anderem um den Fahrdienst an Sonderschulen.

Der Kreistag Heilbronn hat Eltern von Kindern mit Behinderung eine Absage erteilt. Diese hatten gefordert, dass der Fahrdienst ihre Kinder auch dann fährt, wenn sie eine Notbetreuung an den Sonderschulen (SBBZ) in Anspruch nehmen. Diese Notbetreuung war vom Landratsamt eingerichtet worden, nachdem das Staatliche Schulamt fünf Unterrichtsstunden pro Woche wegen Personalmangels gestrichen hatte.

Laut Landratsamt nehmen diese Notbetreuung an der Kaywaldschule Lauffen nur rund zehn von 182 Schülerinnen und Schülern in Anspruch. An der Astrid-Lindgren-Schule Neckarsulm seien es 20 von 192 Schulkindern. Damit entspreche die derzeitige Regelung beim Fahrdienst auch überwiegend dem Bedarf, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung aller Fraktionen und Gruppen im Kreistag. Eine Änderung der Beförderungssatzung stehe nicht zur Diskussion. Damit bleibt es dabei: Der Fahrdienst fährt nur zu den regulären Unterrichtszeiten.

Eltern werfen Landratsamt Inkompetenz vor

Wütend sind die Eltern aber nicht nur wegen des Fahrdienstes. Auch Ablehnungsbescheide für die Assistenz bei Freizeitangeboten und beim persönlichen Budget wollen sie nicht ohne Weiteres hinnehmen. Viele gingen inzwischen vor Gericht, da die Rechtslage eindeutig sei, so die Vorsitzende der Selbsthilfegruppe, Verena Niethammer. In einer E-Mail, die auch an den Kreistag ging, schreibt sie:

Schulungen zum persönlichen Budget für ihre Mitarbeiter*innen des Landratsamts und klare Handlungsanweisungen sind dringend nötig und überfällig[,] um hier Abhilfe zu schaffen!

Amt weist die Kritik zurück

Das Landratsamt Heilbronn weist die Kritik zurück. Anträge auf persönliche Budgets würden von qualifizierten Fachleuten geprüft und entsprechend einem festgestellten Bedarf bewilligt, schreibt die Behörde auf SWR-Anfrage.

Forderung nach "Kurzzeitpflege" in Heilbronn

Die Eltern fordern darüber hinaus in der E-Mail eine Art Kurzzeitpflege-Einrichtung für Kinder und Jugendliche in Heilbronn. Bestehende Einrichtungen im Umkreis seien massiv überlastet, andere seien geschlossen worden, heißt es. Tatsächlich schließt die evangelische Stiftung Lichtenstern ihr Angebot in Obersulm vorübergehend. Sie will es aber ab Sommer in neuer Form wieder anbieten, sagte Geschäftsführerin Sybille Leiß dem SWR. Dazu liefen bereits Verhandlungen mit dem Landratsamt als Träger.

In Schwäbisch Hall wurde vom Sonnenhof schon Mitte des Jahres das Kurzzeitwohnen für Kinder und Jugendliche eingestellt. Grund seien neue Bestimmungen, welche die gemeinsame Betreuung von Minderjährigen und Erwachsenen beim Kurzzeitwohnen untersagen.