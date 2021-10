Kreistag Schwäbisch Hall streicht Tarifzonen im ÖPNV

per Mail teilen

Der Schwäbisch Haller Kreistag hat über die Tarifreform im öffentlichen Nahverkehr gesprochen: Die Fahrgäste sollen ab April weniger bezahlen, Tarifzonen werden gestrichen.

Die Tarifzonen im Kreis Schwäbisch Hall sollen deutlich reduziert werden. Das hat der Kreistag bei seiner Sitzung in Blaufelden am Dienstagabend einstimmig beschlossen. Aktuell gibt es noch 104 Tarifzonen, sogenannte Waben. Diese seien teilweise kleinteiliger als die Gemeinden im Kreis Schwäbisch Hall, hieß es in der Vorlage der Verwaltung. Der neue Tarifzonenplan soll künftig nur noch 33 Zonen umfassen.

Tarifreform bis April umsetzen

Geplant ist jetzt, dass sich die Änderung der Tarifzonen an den Gemeindegrenzen orientieren. Dadurch Fahrten oft günstiger, da auf vielen Strecken weniger Zonen durchfahren werden. Die Umsetzung der Reform ist zum kommenden April vorgesehen. Außerdem wurde in der Sitzung in Blaufelden auch der Haushaltsplanentwurf des Kreises für das kommende Jahr eingebracht.

Investitionen steigen um Millionen

Das Haushaltsvolumen steigt um rund sechs Prozent auf gut 317 Millionen Euro. Größter Posten sind nach wie vor die sozialen Leistungen, die um sieben Millionen Euro auf mehr als 105 Millionen Euro steigen. Diese Zuschüsse entsprechen fast 98 Prozent der Kreisumlage.

Die Investitionen steigen um 5,5 Millionen Euro, fließen in Gebäudesanierungen von Schulen und in den Internetausbau. In die Instandhaltung von Kreisstraßen fließen im kommenden Jahr fast 3,7 Millionen Euro weniger, da es keine Förderung vom Land gibt. Der Zuschuss für das Klinikum Crailsheim bleibt mit knapp 8,8 Millionen Euro hoch.