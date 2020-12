In der Stauwehrhalle im Heilbronner Stadtteil Horkheim wird aktuell das Kreisimpfzentrum aufgebaut. Mithilfe von Messebauteilen entstehen hier mehrere Kabinen. EDV-Technik und weiteres Zubehör folgen.



Am 15. Januar soll das Kreisimpfzentrum eröffnet werden und bis Ende Juni in Betrieb sein. Pro Tag werden 14 Ärzte gebraucht, die in zwei Schichten arbeiten, so Stadtsprecherin Suse Bucher-Pinell.

Derzeit ist die Stadt noch auf der Suche nach medizinischem Personal, auch Ärzte im Ruhestand können sich melden, so die Stadtsprecherin.

"Diese Ärzte sind notwendig für die Aufklärung, oder für die Betreuung. Aber auch medizinisches Fachpersonal, das die Impfung durchführt und den Impfstoff aufbereitet. Da sind angesprochen: Medizinisch-technische Fachkräfte, Rettungssanitäter, Medizinstudenten, die sich bewerben können." Suse Bucher-Pinell, Sprecherin Stadt Heilbronn

Neben dem Impfzentrum gibt es mobile Impfteams, die beispielsweise in Heime gehen. Laut Stadt sind täglich etwa 750 Impfungen geplant sind. Das Impfzentrum soll von 7 Uhr bis 21 Uhr geöffnet sein.