Das neue Kreisimpfzentrum (KIZ) in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) ist am Mittwoch der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Es soll am 22. Januar in Betrieb gehen.

Ein logistischer Kraftakt sei die Umwandlung der Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums in ein Impfzentrum gewesen, sagte der Landrat des Main-Tauber-Kreises Reinhard Frank (CDU) bei dem Presserundgang: "Diese Halle wurde in der Vergangenheit bereits als Notfallstation für den Landkreis im Falle eines kerntechnischen Zwischenfalls beplant und entsprechend ertüchtigt, unter anderem bezüglich der technischen Ausstattung." Fünf Impfstraßen auf über 1.000 Quadratmeter Auf über 1.000 Quadratmeter Fläche wurden 23 Räume eingerichtet. Auf fünf Impfstraßen sollen täglich mindestens 750 Personen gegen das Coronavirus geimpft werden. Da der Impfstoff derzeit noch knapp ist, beginnt der Betrieb zunächst mit zwei Impfstraßen, die an sieben Tagen in der Woche jeweils sechs Stunden betrieben werden. Immer wieder Neuinfektionen in Senioren- und Pflegeheimen Mit der Eröffnung des KIZ am kommenden Freitag hofft der Erste Landesbeamte des Main-Tauber-Kreises, Christoph Schauder, dass bald in allen Senioren- und Pflegeheimen des Landkreises Impfungen durchgeführt werden können. Besonders in den Pflegeheimen gab es immer wieder Neuinfektionen, zuletzt im Bembé-Stift in Bad Mergentheim. "Aktuell nach unserem Kenntnisstand sind im Main-Tauber-Kreis bereits zehn Pflegeheime von den mobilen Impfteams besucht worden. Ab nächster Woche starten dann auch mobile Impfteams vom Kreisimpfzentrum des Main-Tauber-Kreises hier in Bad Mergentheim." Christoph Schauder, erster Landesbeamte des Main-Tauber-Kreises Anmeldungen zur Impfung ab Dienstag Nach den derzeitigen Planungen des Landes Baden-Württemberg werden ab Dienstag, 19. Januar, die Termine im KIZ Bad Mergentheim zur Anmeldung freigeschaltet. Zunächst sind die Über-80-Jährigen aufgerufen, sich über die Impftermin-Servicehotline 116117 des Landes einen Termin geben zu lassen oder sich online unter 116117.de selbst einen Termin zu buchen. Eine Anmeldung ist nur über diese beiden Wege möglich. Beim Landratsamt Main-Tauber-Kreis und dem zugehörigen Kreis-Gesundheitsamt können keine Impftermine vereinbart werden.