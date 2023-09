Heilbronner Kreisarchiv erhält 4.000 historische Ansichtskarten

per Mail teilen

Das Kreisarchiv Heilbronn hat 4.000 historische Ansichtskarten erhalten, aus dem Privatbesitz der Unternehmerfamilie Domesle. Die Karten zeigen den Stadt- und Landkreis Heilbronn.

Insgesamt zwölf Aktenordner voller historischer Ansichtskarten hat die Heilbronner Unternehmerfamilie Domesle dem Kreisarchiv Heilbronn übergeben. Anlass war der erste Todestag des verstorbenen Unternehmers Wolfgang Domesle. Er war ein leidenschaftlicher Sammler historischer Postkarten, vor allem im Rentenalter. Insgesamt kamen 4.000 Karten zusammen, die bis in die Frühzeit der Ansichtskartenherstellung im 19. Jahrhundert datieren.

Wichtige Quellen für Geschichtsforschung

Jetzt hat sich seine Familie entschlossen, die umfangreiche Sammlung dem Kreisarchiv zu überlassen und damit der Öffentlichkeit, aber auch der Forschung zugänglich zu machen. Historische Ansichtskarten gelten als wichtige Quellen für die örtliche und regionale Geschichtsforschung, weil sie oft die einzigen Quellen sind, die längst abgebrochene Gebäude, ehemalige Einrichtungen und Geschäfte zeigen.

"Die Sammlung stellt eine wichtige und wertvolle Ergänzung unserer Bestände dar. Das Kreisarchiv besitzt bereits eine Sammlung von historischen Ansichtskarten, die aber viel kleiner ist.“

Nach dem Krieg kam Wolfgang Domesle nach Heilbronn

Der am 7. März 1940 in Schmiedeberg/Schlesien (heute Polen) geborene Wolfgang Domesle gelangte nach dem Krieg über Umwege nach Heilbronn. Nach einer kaufmännischen Lehre trat er 1963 in den väterlichen Betrieb ein, die Walter Domesle Mineralölgroßhandlung GmbH Heilbronn. Nach dem Tod des Vaters 1987 war er zusammen mit seinem Bruder Joachim bis 1997 Geschäftsführer und Gesellschafter der Firma.