Kreisärzteschaft Heilbronn: Wegfall der Isolationspflicht falsch

Nach dem Wegfall der Corona-Isolationspflicht in Baden-Württemberg hat sich die Kreisärzteschaft Heilbronn kritisch geäußert. Der Vorsitzende hält die Entscheidung für falsch.

Die Isolationspflicht für positiv auf das Coronavirus getestete Personen gehört in Baden-Württemberg seit Mittwoch der Vergangenheit an. Zwar müssen Corona-Infizierte in der Öffentlichkeit eine Maske tragen, sie können aber ihre Wohnung verlassen. Die Heilbronner Kreisärzteschaft sieht diese Entscheidung kritisch. Martin Uellner, der Vorsitzende und Hausarzt in Heilbronn, sagte dem SWR Studio Heilbronn, die Entscheidung sei ein Fehler.

"Die Zahl der Infektionen wird in die Höhe schießen. Wenn ich positiv bin, dann stecke ich halt andere auch an. Bei der Arbeit soll man zwar eine Maske tragen, aber ich weiß nicht, welcher Arbeitgeber das toleriert."

Uellner warnt vor erhöhtem Sterberisiko

Vor allem aber sei der Wegfall falsch, weil es laut einer neueren amerikanischen Studie nach Mehrfach-Infektionen ein erhöhtes Sterberisiko gibt, so Martin Uellner weiter. Diese Studie zeige nachweislich, dass das Risiko, an einer Herz- oder Lungenerkrankung zu erkranken, immer größer werde, umso öfter man sich mit Corona infiziere.