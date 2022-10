Der Landrat des Kreises Schwäbisch Hall Gerhard Bauer spricht von einem schwierigen Haushalt für das kommende Jahr. Etwa beim Personal müsse man tief in die Tasche greifen.

Finanziell befinde sich der Kreis Schwäbisch Hall in einer schwierigen Situation, sagt Landrat Gerhard Bauer (parteilos). Auf der einen Seite ist man mit Krisenmanagement beschäftigt, auf der anderen Seite möchte man in die Zukunft investieren. Um die Gemeinden nicht zu sehr zu belasten, bliebe die Kreisumlage bei 31 Prozent, dort fehlen dann 9 Millionen Euro fürs kommende Jahr. Zum Glück habe man in den letzten Jahren Schulden abbauen können, so Bauer. Beim Haushaltsentwurf 2023 schwinge auch viel Glaskugel mit, man wisse nicht, was kommt.

Kostenpunkt Personal

Für Personal sind im Entwurf rund 4 Millionen Euro mehr als im aktuellen Jahr veranschlagt. Das liege daran, dass man mehr Personal brauche. Unter anderem drei Stellen für das neue Wohngeld Plus, das zum Januar starten wird. Aber auch im Jugendamt werde man mehr Personal benötigen, genau wie im Gesundheitsamt. Dort könne man gerade nur Kernaufgaben ausüben. Im Haushalt rechne man derzeit mit 3 Prozent Tariflohnsteigerung, die Gewerkschaft Ver.di fordert derzeit noch 10,5 Prozent. Die 4 Millionen Euro seien daher eher knapp bemessen.

Bei Wohngeld und Bürgergeld noch viele Fragezeichen

Auf die Änderungen zum Januar angesprochen stellt sich Landrat Bauer die Frage, wie es ablaufen soll: Beschlossen wurde die Wohngeldreform erst Anfang Oktober, im Januar soll es starten. Die Fristen seien sehr kurz. Bürgerinnen und Bürger werden sich auf dem Amt auf längere Wartezeiten einstellen müssen.

Bauer: Glück gehabt beim Breitbandausbau

In Sachen Breitbandausbau habe man im Kreis Schwäbisch Hall Glück gehabt, sagt Bauer. Der Bund hatte die Förderung dafür plötzlich eingestellt, der Kreis habe aber bereits alle Anträge genehmigt bekommen. Andere Kreise schauen dafür jetzt in die Röhre. Bauer sagt, es sei ein Unding die Förderung von heute auf morgen einzustellen.