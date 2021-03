per Mail teilen

Der Kreis Schwäbisch Hall hat vom Staatsministerium Baden-Württemberg eine Absage bezüglich der Resolution nach einer Hotspot-Strategie und mehr Impfstoff erteilt bekommen.

Das Staatsministerium Baden-Württemberg begründet die Absage für mehr Impfstoff für den Kreis Schwäbisch Hall damit, dass man besonders betroffene Gebiete nun nicht auch noch mit mehr Impfstoff "belohnen" könne. Das sende falsche Signale aus, vor allem in Regionen, die vor Ort Maßnahmen ergreifen und auch bei niedriger Inzidenz strikt vorgehen würden, so Caroline Blarr, Sprecherin des Ministeriums.

Hilferuf aus dem Hotspot Baden-Württembergs

Der Kreistag hatte einen Hilferuf als Resolution verabschiedet und die 30 Kommunen im Kreis schlossen sich an. Denn die Not sei groß; trotz aller getroffenen Maßnahmen habe der Landkreis Schwäbisch Hall mit 375,1 weiter die höchste Sieben-Tage-Inzidenz aller Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg.

Die menschenleere Altstadt in Schwäbisch Hall. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

Unterstützung im Kampf gegen hohe Inzidenz

Die Resolution ging an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) - mit der dringenden Bitte, das Anliegen zur Chefsache zu machen und zusätzliche Unterstützung zu veranlassen.

Bürgermeister fordert schnelle Reaktion auf Resolution

Der Bürgermeister der Stadt Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall), Frank Zimmermann, forderte vom Land eine schnelle Reaktion auf die gemeinsame Resolution. Zimmermann sagte dem SWR Studio Heilbronn, das Land Baden-Württemberg hätte die prekäre Lage im Landkreis Schwäbisch Hall nicht erkannt.

"Wir müssen jetzt im Landkreis Schwäbisch Hall die Impfkampagne auf die Menschen ausweiten, die unsere regionale Wirtschaft am Laufen halten. Sonst werden in naher Zukunft wirklich Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen und das darf nicht passieren und deswegen muss zusätzlicher Impfstoff prioritär in den Landkreis Schwäbisch Hall geliefert werden." Frank Zimmermann, Bürgermeister der Stadt Gaildorf

Inzidenzen steigen weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenzen sind in allen Stadt- und Landkreisen in der Region weiter gestiegen. Drei der vier Landkreis mit den höchsten Inzidenzen im Land kommen aus der Region: Der Hohenlohekreis mit aktuell 224,6, der Kreis Schwäbisch Hall mit 375,1 sowie der Main-Tauber-Kreis mit einer Inzidenz von 200,2. Mittlerweile liegt auch der Stadtkreis Heilbronn mit 125,6 wieder über der 100er Marke. Nur der Landkreis Heilbronn liegt mit 97,3 in Heilbronn-Franken knapp darunter.