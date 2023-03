Kreis Schwäbisch Hall will schnellere Erste Hilfe

per Mail teilen

Der Kreis Schwäbisch Hall tritt der "Region der Lebensretter" bei. Medizinisch geschulte Menschen sollen künftig im Notfall schneller als der Rettungsdienst sein.

Der Kreis Schwäbisch Hall ist dem gemeinnützigen Verein "Region der Lebensretter" beigetreten. Der Verein hilft dabei Ehrenamtliche mit medizinischem Hintergrund zu organisieren. Wird der Leitstelle beispielsweise ein Herzstillstand gemeldet, sollen "Lebensretter" in der Nähe des Patienten kontaktiert werden. Bestenfalls sind sie dann in wenigen Minuten am Einsatzort, der Rettungsdienst brauche hingegen durchschnittlich acht Minuten, teilt das Landratsamt Schwäbisch Hall mit. Eine schnellere Reanimation könne die Überlebenschance deutlich erhöhen.

Registrierung für "Region der Lebensretter" per App

Der Kreis Schwäbisch Hall sucht jetzt ehrenamtliche Helfer, die sich im Kreis engagieren. Sie sollen sich per App registrieren und werden bei Notfällen in ihrer Umgebung von der Rettungsleitstelle alarmiert. Der Landkreis Schwäbisch Hall übernimmt die Kosten für die Lizenz der "Region der Lebensretter" und für Helfer-Rucksäcke.

Über 400 Helfer im Kreis Heilbronn registriert

Im Kreis Heilbronn ist der Verein bereits seit 2021 aktiv. Mittlerweile seien 436 Ersthelfer registriert, 280 davon hätten bereits einen Einsatz übernommen, so Tatjana Hilker, Koordinatorin der Aktion im Kreis Heilbronn.