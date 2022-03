Kreis erhält über 5,7 Millionen Fördergelder

per Mail teilen

Der Kreis Schwäbisch Hall erhält mehr als 5,7 Millionen Euro aus dem Entwicklungsprogramm "Ländlicher Raum" (ELR), teilte der Kreis am Montag mit. Er liege damit im Regierungsbezirk Stuttgart an erster Stelle. Das Geld werde für 98 Maßnahmen im Kreis Schwäbisch Hall bereitgestellt, heißt es weiter. Die Fördermittel sollen Unternehmen der Grundversorgung und bei Betriebsverlagerungen, Neubauten sowie Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen unterstützen. Mit den Investitionen sollen zahlreiche neue Arbeitsplätze im Kreis geschaffen und bestehende erhalten werden sowie Aufträge an örtliche Handwerksbetriebe und die heimische Bauwirtschaft vergeben werden.