Kreis Schwäbisch Hall braucht dringend Wohnraum für Geflüchtete

In anderen Landkreisen werden schon Turnhallen genutzt, um Geflüchtete unterzubringen. Der Kreis Schwäbisch Hall sieht das als letztes Mittel, braucht aber dringend Alternativen.

Der Landkreis Schwäbisch Hall sucht händeringend Wohnraum für Geflüchtete. Derzeit sind über 1.200 Personen vorläufig in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht. Dazu kommen 2.500 Geflüchtete aus der Ukraine in den Gemeinden des Kreises. Die Aufnahmekapazität müsse ausgebaut werden, so der Schwäbisch Haller Landrat Gerhard Bauer.

Wir sind in einer sehr schwierigen Situation.

Kreis muss jedes vertretbare Angebot annehmen

Die Aufnahmekapazitäten seien nahezu erschöpft. Gleichzeitig werden weitere Geflüchtete erwartet. Bauer macht sich auch keine großen Hoffnungen auf Besserung. Auch wenn auf Bundesebene etwas passiere, werde das nicht schnell zu einer großen Änderung bei den Flüchtlingsströmen führen.

Wir müssen auf jede Unterkunft, die uns angeboten wird, die einigermaßen vertretbar ist, zugreifen.

Der Kreis akzeptiere deshalb jedes vertretbare Angebot, so Bauer. Auf umgebaute Turnhallen zu setzen wäre eine Alternative, aber für Bauer das allerletzte Mittel.

Zuletzt Gegenwind in Oberrot

In Oberrot (Kreis Schwäbisch Hall) hatten sich bei einer Info-Veranstaltung zuletzt Bürgerinnen und Bürger sowie der Gemeinderat gegen eine Sammelunterkunft auf dem Steinäcker-Areal ausgesprochen, wie die Südwest Presse berichtete. Der ehemalige Bürgermeister Günter Mayr forderte eine Obergrenze für die Einrichtung, wie die Zeitung zitiert.

Auch in anderen Kommunen prekäre Lage

Unzufriedenheit gibt es auch in Öhringen (Hohenlohekreis). Dort ist eine Vereinssporthalle gesperrt, um Geflüchtete unterzubringen. In Heilbronn könnte es demnächst dazu kommen, dass zeitweise keine weiteren Geflüchteten aufgenommen werden. Die Stadt erwägt einen Aufnahmestopp.