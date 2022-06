Kreis will Mehrwegsystem für Essen to go

per Mail teilen

Im Kreis Heilbronn soll ein Mehrwegsystem für Essen to go eingeführt werden. Mit ins Boot sollen Gaststätten, Lieferservices, Metzgereien oder Fast-Food-Anbieter. Die sind ohnehin ab dem Jahr 2023 gesetzlich verpflichtet, Mehrwegbehälter anzubieten. Bei einem Online-Gespräch sollen erste Möglichkeiten ausgelotet werden, auch anhand von Beispielen: Der Hohenlohekreis hat vor wenigen Wochen ein einheitliches System beschlossen, die Kunden zahlen Pfand auf spezielle Behälter. Seit heute werden diese an die bisher rund 15 Teilnehmer ausgeliefert - wegen Corona etwas verspätet, sagte ein Sprecher der Abfallwirtschaft dem SWR. Auch im Kreis Heilbronn ist ein Initiator des einheitlichen Pfandsystems die Abfallwirtschaft, zudem die Dehoga.